Starting Lineups – M’gladbach vs 1. FC Union Berlin

By
Jasyson
-



Starting Lineups – M’gladbach vs 1. FC Union Berlin | 31.05.2020















M’gladbach

1

Y
Sommer

18

S
Lainer

28

M
Ginter

30

N
Elvedi

25

R
Bensebaini

32

F
Neuhaus

7

P
Herrmann

23

J
Hofmann

13

L
Stindl
(c)

10

M
Thuram

14

A
Pléa

4

M
Doucouré

6

C
Kramer

16

I
Traoré

17

O
Wendt

21

T
Sippel

22

L
Bénes

26

T
Musel

27

F
Quizera

33

Ok
Kurt

1. FC Union Berlin

1

R
Gikiewicz

5

A
Ramos

31

Ok
Schlotterbeck

3

N
Subotic

28

C
Trimmel
(c)

34

C
Gentner

21

G
Prömel

25

C
Lenz

32

M
Ingvartsen

15

M
Bülter

10

S
Andersson

6

J
Ryerson

8

J
Mees

11

A
Ujah

18

Y
Malli

19

F
Hübner

20

S
Abdullahi

23

F
Kroos

24

M
Schmiedebach

35

M
Nicolas

Match Officials

Referee:
Frank Willenborg
Assistants:
Guido Kleve, Arne Aarnink
Fourth official:
Rafael Foltyn
VAR:
Tobias Welz
Assistant VAR:
Jan Seidel








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