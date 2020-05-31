Starting Lineups – M’gladbach vs 1. FC Union Berlin

M’gladbach
- 1
Y
Sommer
- 18
S
Lainer
- 28
M
Ginter
- 30
N
Elvedi
- 25
R
Bensebaini
- 32
F
Neuhaus
- 7
P
Herrmann
- 23
J
Hofmann
- 13
L
Stindl
(c)
- 10
M
Thuram
- 14
A
Pléa
- 4
M
Doucouré
- 6
C
Kramer
- 16
I
Traoré
- 17
O
Wendt
- 21
T
Sippel
- 22
L
Bénes
- 26
T
Musel
- 27
F
Quizera
- 33
Ok
Kurt
1. FC Union Berlin
- 1
R
Gikiewicz
- 5
A
Ramos
- 31
Ok
Schlotterbeck
- 3
N
Subotic
- 28
C
Trimmel
(c)
- 34
C
Gentner
- 21
G
Prömel
- 25
C
Lenz
- 32
M
Ingvartsen
- 15
M
Bülter
- 10
S
Andersson
- 6
J
Ryerson
- 8
J
Mees
- 11
A
Ujah
- 18
Y
Malli
- 19
F
Hübner
- 20
S
Abdullahi
- 23
F
Kroos
- 24
M
Schmiedebach
- 35
M
Nicolas
Match Officials
- Referee:
- Frank Willenborg
- Assistants:
- Guido Kleve, Arne Aarnink
- Fourth official:
- Rafael Foltyn
- VAR:
- Tobias Welz
- Assistant VAR:
- Jan Seidel