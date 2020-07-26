Salon goes outdoors to address customers’ safety concerns

Salon goes outdoors to address clients’ safety concerns
Show Transcript
THROUGHOUT THE PANDEMIC BRINGS A LONG LIST OF CONCERNS, INCLUDING HOW TO BEST SERVE NERVOUS CUSTOMERS. EMILY: FOR A SALON IN WELLESLEY, TAKING THINGS OUTSIDE HAS PROVEN TO BE A GREAT RELOCATION. OUR MARY SALADNA IS RESIDE IN WELLESLEY WITH HOW THAT WORKS. MARY. MARY: DELLARIA HAS 18 SALONS HERE IN MASSACHUSETTS, BUT IT WAS THE SUPERVISOR HERE AT THE WELLESLEY AREA THAT RELEASED THIS CONCEPT, AND IF THE FIRST WEEK IS ANY SIGN THERE IS BIG, NEED TO GO OUTDOORS. SIMPLY OFF A BACK PARKING LO PARTITION SITS A LITTLE SALON SANCTUARY. JEN CONNORS STATES IT WAS THE OUTDOORS SAFETY ACTION SHE NEEDED TO RETURN TO THE SALON– TO THE SALON. >> > > I’M EVERYTHING ABOUT SOCIAL DISTANCING. I BELIEVED THIS WAS A FANTASTIC CONCEPT. MARY: THIS IS DALLARIA SALON IN WELLESLEY. THIS WAS SUPERVISOR MEGHAN MACDONALD’S CONCEPT, BORN OUT OF A LOT OF PHONE CALLS FROM CUSTOMERS STILL WORRIED ABOUT SITTING INSIDE YOUR HOME FOR LONG PERIODS OF TIME. >> > > THEY ARE WORRIED SINCE THERE IS SOMEBODY IN THE HOUSE WAS HIGH THREAT OR IMMUNE JEOPARDIZED. IT’S NOT MRS. RARELY THEM BUT MAYBE SOMEBODY THEY ARE CARING OR WERE THEY WOULD WITH. >> > > INDIVIDUALS ARE STILL AFRAID. THEY BEWARE. >> > > WORD ABOUT THE YARD CHOICE IS RAPIDLY SPREADING OUT ON SOCIAL NETWORK. >> > > IT ASSISTS GET THE WORD OUT. THIS IS ONE WEEKEND WHERE INDIVIDUALS ARE ORIGINATING FROM ALL OVER METROWEST. I HAVE ACTUALLY HAD MOTHERS CALL FROM FRANKLIN AND ASHLAND. >> > > ALL OF THIS A HUGE RELIEF. THIS IS ALSO A GOOD CHOICE FOR MOMS WHO WISH TO BRING THEIR YOUNGER KIDS FOR A HAIR CUT BECAUSE MANY SALONS DON’T HAVE SPACE TO ACCOMMODATE MOMS AND DADS WITH KIDS DUE TO COVID LIMITATIONS. DALLARIA IN NEWTON IS ALSO NOW OFFERING SOME OUTDOOR SERVICES, IN WELLESLEY,– IN WELLESLEY.
Salon goes outdoors to address clients’ safety concerns
Dellaria salon is providing services outside at its Wellesley area to address some clients’ safety concerns about being within.
Dellaria salon is providing services outside at its Wellesley area to address some clients’ safety concerns about being within.