Onadrive New Electric Scooter Battery Charger for Razor E100 E200 E300 E200S E125 E150 E175 E500 PR200 MX350 E225S E300S E325S Pocket Mod Sports Mod and Dirt Quad 3-Prong Inline-24V 1.5A 36W

Input: 100-240V 50-60Hz

Output: 24V 1.5A

Power: 36W

Connector Tip: Female 3-Pin Inline

Razor Electric Scooter E100 E200 E200S E300 E300S E325 E175 E150 PR200 E125 E225

Razor E200S Seated Electric Scooter Models

Razor E500S E225S E325S Electric Scooter

Razor Dirt Rocket MX350 MX400

Razor Dune Buggy Scooter

Razor Dirt QUAD Electric Scooter ATV Off-Road

Razor E100S E300S Seated Electric Scooter Models

Razor Electric Trikke E2 E500S E500

Razor Pocket Mod Series Electric Scooter

Razor PR200 Pocket

Razor Rebellion Chopper Electric

Razor Mini Chopper Electric Bike

Razor MX350 Dirt Rocket

Razor Pocket Mod (Bella, Betty, Bistro, Daisy, iMod and Vapor) Electric Bikes

Razor rebellion Chopper mini bike

Razor Scooter Battery Charger Premium Inline

Freedom Scooter Model 644, 942, 943, 946, 961, 947

Razor ZR350 Electric Motorcycle

Boreem Electric Scooter Jia 601-S and Jia 602-D (250 Watt Version)

Razor Esparkpark Electric Scooter Models

Razor Ground Force Electric Powered Go-Kart Scooter

Lightweight and easy to fit in a briefcase!



1 x AC Adapter

1 x Power Cord

Input: AC 100-240V 50/60Hz; Output: 24V-1.5A-36W; Connector Tip: Female 3-Pin Inline; Prongs:3-Prong.

This Adapter works with Razor E100 E125 E150 E175 E200 E225 E300 E325 E325S E500; Mini Chopper; Dirt Quad; Pocket Rocket; Pocket Mod Electric Scooter.

Compatible for Razor Trikke E2 Razor E200S E300S E500S E325S Electric Scooter Razor MX350 MX400 ZR350; Razor Rebellion Electric Chopper Razor Dirt Quad Electric ATV; Razor PR200 Pocket Rocket; Razor Ground Force Electric Go-Kart.

Security Protection:CE-/FCC-/RoHS Certified for safety, over voltage protection, short circuit protection; High speed efficiency:high energy conversion rate to save energy and be environmentfriendly;Superior quality:minimum voltage ripple ensures steady power output better feeds your scooter.

Customer Service: 30-day money-back guarantee; 12 Months warranty for quality-related issues.Please contact us with any questions or concerns – we are here to help.