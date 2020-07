LJO-EEIH 24V 1.5A 36W Electric Scooter Battery Charger for Razor e125 e150 E175, E225S,E325S, E500, PR200 Pocket Mod, Sports Mod and Dirt Quad 3-Prong Inline

Price: $19.88

(as of Jul 20,2020 19:18:31 UTC – Details)



Compatible Models:

Razor Electric Scooter E100 E200 E200S E150 E300 E200S E325 E175 E275 E125 E225

Razor PR200 Pocket Razor Dirt Rocket MX400 MX350

Razor Pocket Rocket PR200 Scooter Razor Scooter Battery Charger Premium Inline Razor

E500S Electric Scooter Razor Dune Buggy Scooter Razor ZR350 Electric Motorcycle Razor

E225S Electric Scooter Razor E325S Electric Scooter Razor Rebellion Chopper Electric razor

Rebellion Chopper mini bike Freedom Scooter Model 644, 942, 943, 946, 961, 947

Models

Razor E300S Seated Electric Scooter

Razor E100S Seated Electric Scooter Models

Razor Electric Trikke E2 E500S E500

Razor Mini Chopper Electric Bike

Boreem Electric Scooter Jia 601-S and Jia 602-D (250 Watt Version)

Razor Pocket Mod (Bella, Betty, Bistro, Daisy, iMod and Vapor)

Electric Bikes

Razor Dirt QUAD Electric Scooter ATV Off-Road

Razor Ground Force Electric Powered Go-Kart Scooter

Razor MX350 MX 350 Dirt Rocket

Razor Dune Buggy

Razor CC2420 Pocket Mod

Razor Sunl Scooter

24V 1.5A Output Electric Battery Charger works with Razor E100 E175 E200 E300 E125 E150 E500 PR200 MX350 MX400 ZR350; Trikke E2 Razor E200S E300S E500S E325S Mini Chopper;Pocket Rocket;Sports Mod;Pocket Mod Cable; Sports Mod and Dirt Quad Batties Charger(Connector Tip : Female 3-Pin Inline (Please refer to the picture.) )

Tested Units, Safety: CE / RoHS-Certified for safety,Built-in overload, over-voltage, and short circuit protection; High energy efficiency – friendly to the environment

Only use for lead acid battery, do NOT fit Razor hover-board ! Red light means charging, green light means charge full or disconnectElectric Scooter Battery Charger 24V 1.5A Inline, it is only the charger for a battery.