Janboo 24V Scooter Battery Charger for Razor E100 E200 E200S E175 E300 E300S E125 E150 E500 PR200 E225S E325S MX350 MX400 Charger Power Supply Cord

Input:100 – 240V 50-60Hz

Output:24 Volt 1.5A

Max Power:36W

Interface:Female 3-Pin Inline(please check it)

Compatible Models:

Razor Electric Scooter E100 E200 E200S E300 E325 E175 E150 E125 E225 E500S E225S E325S

Razor Pocket Mod Series Electric Scooter

Razor E275 Scooter Bike Bicycl

Razor E200S Seated Electric Scooter Models

Razor PR200 Pocket

Razor Dirt Rocket MX400 MX350

Razor Pocket Rocket PR200 Scooter

Razor Scooter Battery Charger Premium Inline

Razor Dune Buggy Scooter

Razor ZR350 Electric Motorcycle

Razor Rebellion Chopper Electric

Razor rebellion Chopper mini bike

Freedom Scooter Model 644, 942, 943, 946, 961, 947

Razor eSpark Electric Scooter Models

Razor E100S E300S Seated Electric Scooter

Razor Electric Trikke E2 E500S E500

Razor Mini Chopper Electric Bike

Boreem Electric Scooter Jia 601-S and Jia 602-D (250 Watt Version)

Razor Pocket Mod (Bella, Betty, Bistro, Daisy, iMod and Vapor) Electric Bikes

Razor Dirt QUAD Electric Scooter ATV Off-Road

Razor Ground Force Electric Powered Go-Kart Scooter

Razor CC2420 Pocket Mod

Razor Sunl Scooter

Package Content:

1x Ac Power Adapter/Battery Cable Charger

1x Ac Power Supply Cord/Charging Cable

