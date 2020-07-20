Greensboro will offer pop-up spraygrounds twice a week starting next week | Entertainment

...A SOLID THUNDERSTORM WILL AFFECT SOUTHEASTERN GUILFORD COUNTY
UNTIL 415 PM EDT...
AT 327 PM EDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM NEAR
MCLEANSVILLE, OR 8 MILES EAST OF GREENSBORO, MOVING SOUTHEAST AT 5
MPH.
GUSTS OF WIND UP TO 50 MPH WILL SOON BE POSSIBLE WITH THIS PARTICULAR STORM.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GREENSBORO, MCLEANSVILLE, GIBSONVILLE, PLEASANT GARDEN, LAKE GUILFORD
MACKINTOSH MARINA AND FOREST OAKS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SEEK SHELTER IN A NEARBY BUILDING OR VEHICLE. WIND GUSTS AS HIGH AS
50 MPH ARE CAPABLE OF KNOCKING DOWN SMALL OR WEAKENED TREES AND
BLOWING AROUND TRASH CANS, POTTED PLANTS, LAWN FURNITURE AND OTHER
LIGHT OUTDOOR OBJECTS.
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