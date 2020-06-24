Dothan police adding drones to assist at crash sites, hunt fugitives and overall service | Government

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Jasyson
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NEXT AREAS

INSIDE ALABAMA THIS PARTICULAR WATCH CONSISTS OF 5 AREAS

IN SOUTHEAST ALABAMA

JAVA                DALE                  GENEVA
HENRY                 HARRISBURG

IN FL THIS ENJOY INCLUDES four COUNTIES

INSIDE PANHANDLE FL

HOLMES                FITZGIBBONS               WALTON
BUENOS AIRES

IN ATLANTA THIS ENJOY INCLUDES 24 COUNTIES

INSIDE SOUTH MAIN GEORGIA

BERRIEN               BROOKS                COLQUITT
COOK                  LANIER                LOWNDES
JONES                TIFT                  TURNER
WORTH

INSIDE SOUTHWEST ATLANTA

BAKER                 CALHOUN               CLAY
DECATUR               DOUGHERTY             EARLIER
GRADY                 SHELTER                   MILLER
MITCHELL              QUITMAN               RANDOLPH
SEMINOLE              TERRELL

THIS INCLUDES TYPICALLY THE CITIES ASSOCIATED WITH ABBEVILLE, ABBEVILLE MUNICIPAL A/P,
ADEL, ALBANY, ALFORDS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, ARLINGTON, ASBURY,
ASHBURN, AUSMAC, BABCOCK, BAGBY STATE RECREATION AREA, BAINBRIDGE,
BANNOCKBURN, BARKER RETAIL STORE, BARNEYVILLE, BATTENS CROSSROADS,
BEACHTON, BEAMON, BELLVIEW, BENEVOLENCE, BERRIEN CO A/P,
BLACKWELL INDUSTRY A/P, BLACKWOOD, BLAKELY, AZURE SPRINGS, BONIFAY,
BOYKIN, BRANCHVILLE, BROOKS CORP A/P, BROWNS CROSSROADS, BROWNTOWN,
CAIRO, LITERA, CAPEL, MIDDLE RIDGE, CENTERVILLE, CHIPLEY,
CHIPLEY MUNICIPAL AIR-PORT, CHULA, CLARKS MILL, GROUP SPRINGS,
COBB CROSSROADS, COLES, COLQUITT, COMMISSARY HILL, PREPARE CO A/P,
COOKTOWN, CORDRAYS MILL, COTTLE, COTTON, COTTONWOOD, COURTHOUSE,
CROSSROADS, CRYSTAL RIVER, CUBA, CUTHBERT, DALEVILLE, DAVIS PARK,
DAWSON, DAWSON CITY A/P, TIMES CROSSROADS,
SOBRE FUNIAK SPRINGTIME AIRPORT, SOBRE FUNIAK SUSPENSION SPRINGS, DECATUR CORP A/P,
DICKEY, DILL, DILLON, DIXIE, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE,
DOTHAN, DOUGLASVILLE, DOVEREL, EARLIER CO A/P, EAST ALBANY, EDISON,
ELMODEL WMA, ELPINO, EMPRESS, ORGANIZATION, ORGANIZATION,
ENTERPRISE MUNICIPAL A/P, EUCHEEANNA, EWELL, FADETTE, FAIRCHILD,
FIVE FACTORS, FORRESTER, FORTIFICATION GAINES, FORTIFICATION RUCKER, GAMMAGE, GANER,
GENEVA, GENEVA CITY A/P, GEORGETOWN, GORDY, GRACEVILLE,
GRADY CORP A/P, TRAGIQUE, GREGGS, GROOVERVILLE, HACODA, HANOVER,
HARDING, HARTFORD, HATCHER, HAWKINSTOWN, HEADLAND,
HEADLAND MUNICIPAL A/P, HEROD, LEISURE ACTIVITY, HOGGARD GENERATOR,
HOLMES REGION AIRPORT, ISABELLA, IVEYS GENERATOR, JONES TRAVERSING,
KEYTON, LACONTE, LAKELAND, LAWRENCEVILLE, LEESBURG, LEONIA,
LITTLE WISH, LOCKETT TRAVERSING, LOGAN INDUSTRY MUNICIPAL A/P, LYNN,
MABSON, MALONE, MARIANNA, MASSEE, MAYHAW, METCALF, MILFORD,
MITCHELL CORP A/P, MONCRIEF, MOORES CROSSROADS, MORGAN, MOULTRIE,
MOULTRIE CITY A/P, NANKIN, NASHVILLE, FRESH HOPE, NEWTON,
ORANGE SLOPE, OZARK, PALMYRA, PASCO, PECAN, PELHAM, PETERSON HILL,
PINUS RADIATA PARK, PINUS RADIATA VALLEY, POPLAR HEAD, PRETORIA, QUITMAN, REDDISH ROCK,
REDDISH STORE CROSSROADS, RICHTER CROSSROADS, RICKS SPOT, RIVERTURN,
SCREAMER, SEMINOLE CONDITION PARK, SHIVERS MILL, SIMSVILLE,
SMITHVILLE, SNEADS, SOUTHWEST GEORGIA REGIONAL A/P, SPENCE AIR-PORT,
SPRINGVALE, SPRINGVALE STATION, STEINHAM STORE, SUNSWEET,
SYLVESTER, SYLVESTER AIRPORT, TEETERVILLE, THOMASVILLE, TIFTON,
TURNER TOWN, UNION, VALDOSTA, VALDOSTA TERRITORIAL AIRPORT, MASTER,
WEBER, WESTERN WORLD BAINBRIDGE, WILLIAMSBURG, WIRE CONNECTION, WORTH,
IN ADDITION TO YEOMANS.

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