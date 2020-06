Charles Schwab Challenge: Groups and tee times for first round at Colonial | Golf News

Groups and starting times for the particular return in the PGA Tour at the particular Charles Schwab Challenge at Colonial Country Club within Texas. Watch live on Sky Sports Golf.

Players USA except if stated, just about all times BST:

Starting at gap 1

1250 R Palmer, B Harman, B Haas

Colonial member Ryan Palmer could possibly get the event under method

1301 W Clark, D Redman, R Shelton

1312 W Stuard, B Grace (Rsa), S Harrington

1323 K Tway, G Kizzire, L Knox (Sco)

1334 D Reavie, C Howell 3, P Perez

1345 V Hovland (Nor), B Garnett, J Dufner

1356 M Wolff, D Conners, T Oosthuizen (Rsa)

1407 T Merritt, W Steele, M Walker

1418 C Champ, S Lowry (Ire), M Herman

1429 K Streelman, R Sabbatini (Svk), A new Ancer (Mex)

1440 A Hadwin (Can), H English, C Bezuidenhout (Rsa)

1451 M Hughes (Can), D Lee (Nzl), W Gay

1502 To Lehman, H Norlander (Swe), T McCumber

1800 C Hoffman, B Cauley, H Higgs

1811 M Fitzpatrick (Eng), D McCarthy, S Straka

1822 H Varner 3, Z Blair, S Scheffler

1833 C Smith (Aus), J Niemann (Chl), A new Long

1844 T Duncan, B Todd, Sung Kang (Kor)

1855 J Thomas, R Fowler, J Spieth

1906 R McIlroy (NIrl), B Koepka, J Rahm (Spa)

McIlroy and Koepka take Rahm

1917 W Simpson, Meters Kuchar, To Finau

1928 L Griffin, H Munoz (Col), H Garcia (Spa)

1939 C Kirk, S Brown, M Teater

1950 L Cabrera Bello, R Werenski, A new Schenk

2001 P Uihlein, M McNealy, M NeSmith

2012 D Frost, D Davis (Aus), F Corpening

Starting at hole 10

1250 T Hoge, JJ Henry

1301 L Glover, B Hossler, K-H Lee (Kor)

1312 M Vegas (Ven), J Dahmen, A new Noren (Swe)

1323 Sungjae Im (Kor), D Frittelli (Rsa), T Mitchell

1334 P Reed, Meters Leishman (Aus), G McDowell (N Irl)

1345 Deb Johnson, M Rose (Eng), B DeChambeau

1356 K Na, Gary the gadget guy Woodland, G Mickelson

1407 A Landry, M Homa, S Stricker

1418 JT Poston, We Poulter (Eng), D Berger

1429 C Hadley, W Langer (Ger), J Kokrak

1440 R Moore, Sixth v Taylor, Sixth v Perez (Fra)

1451 O Browne, D Ghim, T Lewis (Eng)

1800 P Rodgers, C Ortiz (Mex)

1811 T Gooch, S Ryder, J Janewattananond (Tha)

1822 C Campbell, M Wallace (Eng), Back button Zhang (Chn)

1833 A Puttnam, W Horschel, Deb Willett (Eng)

1844 C Morikawa, W Watson, Z . Johnson

1855 K Kisner, X Schauffele, J Furyk

1906 N Lashley, COMPUTERTOMOGRAFIE Pan (Tpe), S Piercy

1917 K Bradley, M Day (Aus), Si Woo Kim (Kor)

1928 M Jones (Aus), S McCarron, Byeong Hun An (Kor)

1939 E Grillo (Arg), B Burgoon, M Hubbard

1950 J Senden (Aus), N Watney, E Van Rooyen (Rsa)

2001 T Clearwater, K Hickok, A new Ogletree