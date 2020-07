BYTEC 24V 2A Scooter Battery Charger for Jazzy Power Chair,Pride Hoveround Mobility,Schwinn S300 S350 S400 S500 S650,Ezip 400 500 650 750 900 Mountain Trailz,Shoprider,Golden Buzzaround Lite

Price: $20.99

Specification:

Input: AC 100 – 120V 50/60Hz

Output: 24V 2A (2000mA)

Connector: 3-Pin XLR male

Cable Length: 11 Feet

Compatible models:

Bladez XTR SE

Bladez XTR Street

Bladez XTR Street II

Bladez XTR Comp

Bladez XTR Comp II

Currie e-ride

Currie PHAT FLYER SE

Currie PHAT PHANTOM

GT ASTEROID

GT GT200

GT GT250

GT GT300

GT GT350

GT GT500

GT KOBRA.08

GT mini-e

GT SHOCKWAVE

GT TRAILZ

GT TSUNAMI

IZIP CHOPPER

IZIP I200

IZIP I250

IZIP I300

IZIP I350

IZIP I500

LASHOUT 400W

LASHOUT 600W

LASHOUT Electric Bike

Mongoose IMPACT

Mongoose M150

Mongoose M200

Mongoose M250

Mongoose M300

Mongoose M350

Mongoose M500

Mongoose Z350

Pride Mobility (EA1065 replacement)

Hoveround MPV5 MPV4 Wheelchair battery

Schwinn F-18

Schwinn FLY FS

Schwinn mini-e

Schwinn S150

Schwinn S180

Schwinn S200

Schwinn S250

Schwinn S300

Schwinn S350

Schwinn S500

Schwinn Zone 5

Shoprider mobility scooters

Shoprider Scooter

Shoprider mobility scooters, Shoprider Scootie, Shoprider Dasher 3 (GK83), Shoprider Echo (SL73), Shoprider Jimmie, Shoprider Start (GK3), Shoprider Sunrunner S (777-3/4), Shoprider XtraLite 3

Shoprider XtraLite 4

eZip

eZip E-4.0, eZip E-4.5, eZip E-400, eZip E-450, eZip E-500, eZip E-750, eZip E-900, eZip Mountain Trailz

Go-Go

ES2 (S81); ES (S83/S84); Elite Traveller (SC40E/SC44E); Elite Traveller LR (SC40LR/SC44LR); Elite Traveller Plus (SC53/SC54); Elite Traveller Plus HD; Go-Chair; Sport (S73/S74); Travel Vehicle

Ultra (SC40U/SC44U); Ultra X (SC40X/SC44X)

Also Suitable for most other electric scooters with 24-volt Electro Drive propulsion system.

