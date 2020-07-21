Армяно-азербайджанский конфликт вышел на совершенно иной уровень, который представляет повышенную опасность для многих стран региона и мира в целом – «Коммерсант» – Armenian News

Армяно-азербайджанский конфликт вышел на совершенно иной уровень, который представляет повышенную опасность для многих стран региона и мира в целом. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался о том, какие государства пытаются использовать ситуацию в своих целях и какие у этого могут быть последствия.

«Конфликт на армяно-азербайджанской границе не только поставил на грань очередной войны две республики бывшего Советского Союза, но и стал серьезным вызовом для региональной и международной безопасности, обозначив новые и весьма опасные тенденции в мировой политике.

Самым тревожным стало то, что, в отличие от предыдущих вспышек напряженности в Нагорном Карабахе и вокруг него, на сей раз появилась целая группа государств, которая с самого начала стала играть на обострение, демонстративно и в чем-то даже агрессивно поддерживая одну из сторон.

В первую очередь, имеется в виду коалиция государств во главе с Турцией, однозначно выступившей на стороне Баку, обещавшей азербайджанцам военную помощь, а армянам — тяжелые последствия. Президент Реджеп Тайип Эрдоган вместо того, чтобы попытаться погасить конфликт в зародыше, наоборот, стал плескать керосин в пылающий костер, разжигая воинственные настроения в азербайджанском обществе. Тем самым, кстати, Анкара создала проблемы, в том числе, и для президента Ильхама Алиева, который, в отличие от значительной части своих соотечественников, не настроен на конфронтацию, но вынужден считаться со сторонниками реванша, все громче заявляющими о себе.

А как не заявлять, если «старший брат», президент Эрдоган, говорит о безоговорочной поддержке, если турецкие политики призывают чуть ли не к прямому военному вмешательству, а в СМИ уже появились сообщения, якобы турки готовы отправить в помощь Баку отряды сирийской оппозиции, которые только что эффективно проявили себя в другой горячей точке — в Ливии, воюя на стороне союзников Эрдогана?

Вслед за Турцией солидарность с Баку выразил и Пакистан — ядерная держава, ключевой региональный игрок.

Противоположная сторона — условное «армянское лобби» — пока ведет себя более сдержанно и не делает столь однозначных заявлений. Но можно не сомневаться: по мере активизации в Закавказье Турции и Пакистана неизбежно мобилизуются и их непримиримые противники: Греция и Кипр в рядах Евросоюза, Индия и Иран — в Азии. Не стоит недооценивать и армянскую диаспору в США и в ключевых странах Европы, в первую очередь, во Франции.

Тем самым армяно-азербайджанский конфликт рискует из регионального превратиться в международный, когда разные державы займутся перетягиванием геополитического каната, думая при этом вовсе не об урегулировании, а о решении своих, чисто эгоистических задач.

Для России, несущей особую ответственность за все происходящее на постсоветском пространстве, это плохая новость. Особенно на фоне того, что политическое решение карабахской проблемы за последние годы не продвинулось ни на шаг, а без этого Южный Кавказ и дальше будет оставаться пороховой бочкой, живущей от одной вспышки противостояния до другой.

И в какой-то момент количество перейдет в качество, чаша взаимной ненависти переполнится, подстрекательские усилия Турции, наконец-то, принесут плоды. И Баку, потеряв надежду на мирное возвращение потерянных земель и уповая на качественное превосходство своих Вооруженных сил, начнет уже не маленькую, локальную, а настоящую войну, которая может иметь катастрофические последствия для региона.

Поэтому для тех сил, которые хотят избежать подобного сценария (и в первую очередь, для Москвы), последние бои на армяно-азербайджанской границе должны стать даже не тревожным звонком, а набатом, вечевым колоколом, предупреждающим: ситуация развивается в очень опасном направлении».



